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Spor

Bursaspor, Recep Aydın ile yolları ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Recep Aydın ile yollar ayrıldı. Deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarına veda ederek, 'Her şey o güzel gönlünüzce olsun. Hepinizi çok seviyorum' dedi.

DHA20 Ocak 2021 Çarşamba 12:17 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:18
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Transfer engeli nedeniyle kadrosuna henüz takviye gerçekleştiremeyen Bursaspor'da, Recep Aydın ile yollar ayrıldı. Daha önce takımdan özel izin alan 30 yaşındaki oyuncu, yeşil beyazlı camiaya veda mesajı yayınladı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, "1.5 yıl boyunca formasını gururla taşıdığım Bursaspor’dan bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Değerli başkanımıza, yönetimimize, hocalarıma ve Bursaspor taraftarına teşekkürü borç bilirim. Ve takım arkadaşlarım dostlarım kardeşlerim her şey o güzel gönlünüzce olsun. Hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Bursaspor kariyeri boyunca 43 maça çıkan Recep Aydın, 4 kez gol sevinci yaşarken 6 kez asist gerçekleştirdi.

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