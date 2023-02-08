Bursaspor taraftarları, deprem bölgesine 17. yardım tırını gönderdi

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yardım tırları dolmaya devam ediyor. Dün itibariyle 16. Teksas yardım tırı yola çıkarken, bugün saat 10.00 itibariyle de 17. tır stadyuma yanaştı. Gelen yardımları tırlara yüklemede ve organizasyonda muhteşem bir birliktelik örneği gösteren Bursaspor taraftarı için halk da dualarının eksik etmiyor. Bugün yapılacak olan yardımlarla alakalı ise Teksas, "Yalnızca kuru gıda, ısıtıcı ve battaniyeleri kabul edeceğiz" açıklaması yaptı. Deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.