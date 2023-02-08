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Spor

Bursaspor taraftarları, deprem bölgesine 17. yardım tırını gönderdi

Bursaspor taraftarı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda adeta seferberlik ilan etti. Taraftar grubu Teksas, 17. yardım tırını bugün saat 10.00 itibariyle doldurmaya başladı.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 11:22 - Güncelleme:
Bursaspor taraftarları, deprem bölgesine 17. yardım tırını gönderdi
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Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yardım tırları dolmaya devam ediyor. Dün itibariyle 16. Teksas yardım tırı yola çıkarken, bugün saat 10.00 itibariyle de 17. tır stadyuma yanaştı. Gelen yardımları tırlara yüklemede ve organizasyonda muhteşem bir birliktelik örneği gösteren Bursaspor taraftarı için halk da dualarının eksik etmiyor. Bugün yapılacak olan yardımlarla alakalı ise Teksas, "Yalnızca kuru gıda, ısıtıcı ve battaniyeleri kabul edeceğiz" açıklaması yaptı. Deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

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