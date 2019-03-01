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Bursaspor Terodde'u istedi Köln gülüp geçti

Bursaspor transfer döneminde Köln'ün yıldız golcüsü Simone Terodde'a talip oldu.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Süper Lig’de 9 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve düşme hattına kadar gerileyen Bursaspor’da bir türlü gerçekleşmeyen kadro mühendisliği taraftarların da sabrını taşırdı. Özellikle son 3 yıldır doğru transferler yapamayan ‘Yeşil Timsahlar’  Aziz Behich ve Ekong dışında kayda değer oyuncu satışı da yapamazken, kötü yönetim sonucunda Başkan Ali Ay üzerindeki baskı her geçen hafta daha da fazla artmaya başladı.
 
TERODDE İSMİ ÖNERİLDİ
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Mayıs 2018’de Bursaspor’un futbol yapılanması adına göreve başlayan ve 10 aylık süreçte özellikle Almanya’dan kaliteli futbolcuları takıma kazandırmak isteyen Ilgaz Çınar’ın Başkan Ali Ay’a Köln’de oynayan Simon Terodde ismini verdiği, fakat yönetimin tecrübeli golcünün işini bitiremediği ortaya çıktı.
 
ALMANLAR BURSASPOR'UN TEKLİFİNE GÜLDÜ
 
Almanya 2’de Köln formasıyla 24 maçta 27 gol atıp 2 de asist yapan Terodde için 3 milyon euro’luk teklif yapan Bursaspor yönetimine kapılarını kapatan ve ’10 da verseniz bu transfer olmaz’ diyen Köln’ün, yıldız forveti bırakmadığı öğrenilirken, kulübe yakın olan menajerler ‘Bursaspor’un 3 milyon euro’luk teklifi karşısında Almanlar gülüp geçti’ ifadelerini kullandığı bildirildi. Cordoba ve Terodde ile BundesLiga’ya göz kırpan Köln’in Modeste takviyesi bir hayli dikkat çekerken, köklü ekibin kısa bir aradan sonra yeniden birince ligde boy göstereceği ifade edildi.

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