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Spor

Bursaspor-Tuzlaspor maçında penaltı var, kırmızı kart var, gol yok!

Bursaspor, bir penaltı kaçırdığı ve rakibinin 57 dakika 10 kişi kaldığı maçta Tuzlaspor ile golsüz berabere kaldı.

19 Eylül 2021 Pazar 16:31 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 16:31
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TFF 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla ikinci beraberliğini yaşayan Tuzlaspor, puanını 11'e çıkardı. İkinci kez berabere kalan Bursaspor ise puanını 5'e yükseltti.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Tuzlaspor'dan İsmail Konuk, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

50. dakikada ise Bursaspor, Massimo Bruno ile penaltıdan yararlanamadı.

Stat: Vefa

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Oğuz Terzi, Seyfettin Ünal

Tuzlaspor: Angeler, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 70 Selçuk Alibaz), Tayfun Aydoğan (Dk. 88 Aykut Çeviker), Safa Kınalı (Dk. 69 Rahmi Anıl Başaran), Pedersen (Dk. 53 Bardhi)

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Burak Altıparmak, Capan, Kubilay Sönmez, Onur Atasayar, Kerem Şen (Dk. 79 Tuğbey Akgün), Acolatse (Dk. 67 Ofosu), Bruno, İsmail Yüksek, Alaskarov, Batuhan Kör (Dk. 79 Matavz)

Kırmızı kart: Dk. 33 İsmail Konuk (Tuzlaspor)

Sarı kart: Dk. 25 İsmail Yüksek (Bursaspor)

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