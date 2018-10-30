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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 yenildi ve kupaya veda etti.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bursaspor ile 1461 Trabzon takımları Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. 3. Lig takımı 1461 Trabzon, Süper Lig takımı Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.
 
1461 Trabzon'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada kendi kalesine Vergini ve 117. dakikada Safa kaydetti.
 
Türkiye Kupası'na erkenden veda eden Bursaspor'un tek golü ise 21. dakikada Umut Nayır'dan geldi.
 
2012/2013 SEZONUNDA GALATASARAY'I ELEMİŞTİ
 
1461 Trabzon, 2012/2013 sezonundaki Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadelesinde bir büyük sürpriz daha yapmış ve Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

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