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Spor

Bursaspor'a durmak yok!

TFF 1'inci Lig'de Keçiörengücü mağlubiyetiyle ağır yara alan Bursaspor, Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

DHA21 Haziran 2020 Pazar 15:35 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 15:35
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Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında cuma günü saat 20.00'de Adanaspor ile karşılaşacak Bursaspor, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda dün oynanan Keçiörengücü maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmana, pas ve press çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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