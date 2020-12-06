Bursaspor'a futbolda ve basketbolda koronavirüs şoku!

DHA 06 Aralık 2020 Pazar 11:09 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 11:09

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından tüm futbolcu, teknik ekip ve A Takım personelimize yapılan PCR testi sonucunda profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır” denildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’da da, dün yapılan PCR testi sonucunda bir oyuncunun testinin pozitif olduğu duyuruldu. Oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.