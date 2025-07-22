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Spor

Bursaspor'a kalıcı gelir müjdesi!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanında yer alan 5 bin metrekarelik ticari alanın Bursaspor'a kalıcı gelir olarak tahsis edildiğini açıkladı.

IHA22 Temmuz 2025 Salı 10:13 - Güncelleme:
Bursaspor'a kalıcı gelir müjdesi!
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanında yer alan 5 bin metrekarelik ticari alanın Bursaspor'a kalıcı gelir olarak tahsis edildiğini belirtti. Bursaspor'un, Bursa'nın markası olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursaspor Stadyumu'nun yanında, imar planlarında var olan yaklaşık 5 bin metrekare civarında bir ticari alanın kalıcı gelir olarak Bursaspor'a kazandırılması için ruhsatları imzalayan kişiyim. Yakın zamanda ruhsatları imzaladık. Bursaspor'umuza hayırlı olsun. Bursaspor, Bursa'nın markasıdır. Bursa'da doyan ve doğan herkesin Bursaspor'a sahip çıkma zorunluluğu vardır" dedi.

Bursaspor'un yeniden ayağa kalkması için tüm kent dinamiklerini harekete geçirdiklerini aktaran Mustafa Bozbey, "Avrupa'da top koşturan bir takım olması için mücadele ediyoruz. Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile yönetimini ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu sene de 42 bin ortalama ile dünyaya örnek olan bir seyirci kapasitemizle keyifli maçlar izleyeceğiz ve bir üst lige çıkacağımıza inanıyorum. Bursaspor'un başarısı hepimizin başarısıdır" diye konuştu.

  • Bursaspor
  • gelir
  • Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

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