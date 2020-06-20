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Spor

Bursaspor'a Süper Lig yolunda bir darbe de Keçiörengücü'nden

TFF 1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Süper Lig'e çıkma yarışında ağır darbe alan Bursaspor, play-off umutlarını sürdürüyor.

20 Haziran 2020 Cumartesi 19:51 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 19:51
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TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, Bursaspor'u konuk etti.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 82. dakikada Kone kaydetti.

Lig'de 6 maç aradan sonra kazanan Keçiörengücü, puanını 38 yaptı ve 10. sırada yer aldı. Üst üste 2 maçtır galibiyet alamayan Bursaspor ise 46 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 3. sırada yer buldu.

Bursasspor, gelecek hafta Adanaspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise Altınordu deplasmanına gidecek.

Stat: Aktepe

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Diabang (Dk. 90 Soner Gönül), Burak Aydın (Dk. 79 Cem Ekinci), Mendy (Dk. 79 Uğur Utlu), Madinda (Dk. 90 İshak Çakmak), Kone

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl (Dk. 88 Ali Akman), Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 74 Recep Aydın), Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 89 Burak Altıparmak), Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 61 Seleznov), Burak Kapacak (Dk. 61 Serdar Özkan),

Gol: Dk. 82 Kone (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 38 Özer Hurmacı (Bursaspor), Dk. 48 Diabang, Dk. 54 Abdülkadir Korkut (Keçiörengücü) 

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