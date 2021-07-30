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Spor

Bursaspor'a transfer müjdesi

Bursaspor'da yönetim, uzun uğraşlar sonucunda transfer engeline yönelik 44 dosyanın tamamını sonuçlandırdı. Transfer engelinin resmen kalkmasının ardından yeşil beyazlı kulüp, takımına takviyeler gerçekleştirecek.

DHA30 Temmuz 2021 Cuma 18:16 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 18:16
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da, uzun süredir camianın gündemini meşgul eden transfer engeline ilişkin müjdeli haber 2'nci Başkan Emin Adanur'dan geldi. Adanur, 44 dosyadaki kişi ve kurumların tamamıyla anlaşma sağlandığını açıkladı. Adanur, müjdeli haberi "Bursaspor sen çok yaşa, canım feda olsun sana" ifadeleriyle camiaya duyurdu. Bursaspor Kulübü de, "Geliyoruz" ifadesini paylaştı. Transfer engeli nedeniyle geçtiğimiz sezondan itibaren transfer yapamayan Bursaspor, yeni sezonda kadrosuna takviye gerçekleştirebilecek.

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