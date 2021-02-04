Bursaspor'da Ali Akman'ın boşluğunu Batuhan Kör dolduracak

DHA 04 Şubat 2021 Perşembe 12:10 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 12:10

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un, sezonun geride kalan bölümünde en önemli gol ayağı Batuhan Kör olacak. Bu sezonki performansıyla öne çıkan oyuncuya, camia da büyük güven duyuyor.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalamasının ardından genç santrfor Ali Akman'ın kadro dışı bırakılmasıyla gözler Bursaspor'un bir diğer genç santrforu Batuhan Kör'e çevrildi. Bu sezon istikrarlı olarak forma şansı bulmaya başlayan 19 yaşındaki oyuncu, yeni dönemde Bursa temsilcisinin en önemli gol silahlarından biri olacak. Genç santrforun, TFF 1. Lig'de oynanacak olan Giresunspor deplasmanında da, ileri uçta görev alması bekleniyor.

10 GOLÜ VAR

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, Göztepe de deplasmanında kaydettiği 4 gol ile adından sıkça söz ettiren Batuhan Kör, bu sezon ortaya koyduğu performans ile de güven veriyor. Ligde şu ana dek 17 maçta 936 dakika süre alan genç santrfor, 6 kez rakip ağları havalandırdı. Kupada da 263 dakika forma giyen Batuhan Kör, 4 golünün yanı sıra bir de asist gerçekleştirdi.

SON MAÇTA DA GOLÜNÜ ATTI

Bursaspor'un, TFF 1. Lig'de son oynadığı Altınordu maçında da 74 dakika sahada kalan Batuhan Kör, takımının tek golünü kaydetti. Genç santrfor, takımının 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından, "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Sonuç istemediğimiz gibi olsa da biz azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Batuhan Kör'e camiadan da destek mesajları gelirken, güven duyuluyor.

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı örnek alan genç santrfor, geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı'na verdiği demeçte de, "Bursaspor'un oyuncusuyum ve elimden ne geliyorsa verip, Bursaspor'un ait olduğu yerde olmasını sağlayarak, Avrupa'ya gitmek istiyorum" demişti.