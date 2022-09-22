Bursaspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı takım bu akşamki antrenmanda taktik çakıştı.

TFF 2. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetlerile karşılaşacak olan Bursaspor bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pasoyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.