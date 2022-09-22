İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2022 Perşembe / 26 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3474
  • EURO
    18,1209
  • ALTIN
    986.159
  • BIST100
    3295.27
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları sürüyor
Spor

Bursaspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 2. Lig'in 6. hafta mücadelesinde Amed Sportif ile karşılaşacak olan Bursaspor'da maçın hazırlıkları devam ediyor.

IHA22 Eylül 2022 Perşembe 21:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı takım bu akşamki antrenmanda taktik çakıştı.

TFF 2. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetlerile karşılaşacak olan Bursaspor bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pasoyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.