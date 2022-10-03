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Spor

Bursaspor'da Ankaraspor maçı mesaisi devam ediyor

TFF 2. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA3 Ekim 2022 Pazartesi 18:32 - Güncelleme:
Bursaspor'da Ankaraspor maçı mesaisi devam ediyor
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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Çift kale maç yapan yeşil-beyazlı takım yarın Ankara'ya giderek son çalışmasını orada gerçekleştirecek.

TFF 2. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale yaptı. Yarın sabah saatlerinde yola çıkacak olan Bursaspor, son antrenmanı Ankara'da yapacak.

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