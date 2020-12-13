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Spor

Bursaspor'da Ataberk Dadakdeniz kalesinde devleşti

Bursaspor'un genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz, Yılport Samsunspor maçında gösterdiği performansla takımının galibiyetinde önemli bir pay sahibi oldu.

IHA13 Aralık 2020 Pazar 12:14 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 12:14
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TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’un, Yılport Samsunspor’u 3-0 mağlup ettiği maçın yıldızlarından birisi de kaleci Ataberk Dadakdeniz oldu. Yeşil-beyazlı takım, her ne kadar rakibini farklı mağlup etse de kalesine 28 şut çekildi. Bu şutların 8’i kaleyi bulurken, 21 yaşındaki kaleci bunların tamamında başarılı oldu. 8 şutun 7’sinin de ceza sahası içinden olması dikkatlerden kaçmadı. Yakın mesafeden gelen toplara inanılmaz bir refleks gösteren Ataberk Dadakdeniz, takımının 90 dakika boyunca gol yememesini sağladı. Genç file bekçisinin bu kurtarışları, son yılların en etkileyici performansları arasındaki yerini aldı.

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