Bursaspor'da bir ayrılık daha

Bursaspor'da ayrılıklar devam ediyor. Bu kez de yeşil-beyazlı takımın tecrübeli ismi Onur Atasayar veda mesajı yayımladı.

27 yaşındaki futbolcu, "6 yıl önce kapısından girdiğim bu büyük aileye bugün itibariyle veda ediyorum. 100'e yakın maça çıktığım bu şanlı forma altında maddi, manevi zorluk çektiğimiz zamanlarda bile desteklerinizi her zaman hissettirdiniz. Yeriniz bende çok ayrı. Bu süreçte üzerimde emeği geçen yöneticilere, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu büyük camianın hak ettiği Süper Lig'e dönmesi dileğiyle. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.