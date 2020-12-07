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Spor

Bursaspor'da bir koronavirüs vakası daha

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, bir oyuncusunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yeşil beyazlı ekipte pozitif vaka sayısı ikiye yükseldi.

IHA07 Aralık 2020 Pazartesi 16:19 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 16:19
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Geçtiğimiz günlerde Frutti Extra Bursaspor’da yapılan testilerin ardından bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklamıştı. Yeşil beyazlı kulüp, yeni bir bildiri yayınlayarak bu sayının ikiye çıktığını belirtti. Bursa temsilcisi kamuoyuyla şu açıklamayı paylaştı: 

“Kulübümüz tarafından 6 Aralık Pazar günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun daha sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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