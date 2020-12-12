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Spor

Bursaspor'da efsane kaptan Batalla'nın heykeli yapıldı

Bursaspor'un efsane kaptanlarından Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin girişine konuldu.

DHA12 Aralık 2020 Cumartesi 11:33 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 11:33
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Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulu eski üyesi avukat Hakan Dinçtürk‘ün projesini üstlendiği, sanatçı Rıdvan Sevim ve endüstriyel tasarımcı Oktay Türkoğlu’nun çalışmalarıyla yapımı tamamlanan Batalla'nın heykeli Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin ana girişine konuldu. Heykelin açılış töreni Pablo Martin Batalla'nın Bursa'ya gelişinde yapılacak. Önümüzdeki hafta heykelin mermer kaidesi ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Pablo Martin Batalla'nın Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda, Beşiktaş'a attığı goldeki sevincini yansıtan heykelinin yanında yer alan timsah figürü de taraftarları temsil ediyor. Batalla ve timsah birbirine bakar şekilde yapılan çalışmada, Arjantinli yıldız ile Bursaspor taraftarının birbirine olan bağı simgeleniyor.

Toplam 1963 parçadan oluşan Batalla heykeli, Bursaspor Kulübü'nün kuruluşuna işaret ediyor.

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