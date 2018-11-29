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Bursaspor'da Ertuğrul cezalı Vergini 11'e

Bursa'da Teknik Direktör Samet Aybaba, pazar günü oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı Ertuğrul Ersoy'un yerine Santiago Vergini'ye forma şansı vermesi bekleniyor.

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Yeşil-beyazlı takımda Akhisar Belediyespor maçında sarı kart gören kaptan Ertuğrul Ersoy, cezalı duruma düştü. Sezon başından bu yana Aurelien Chedjou ile birlikte iyi bir uyum yakalayan kaptanın cezalı olması sebebiyle Aybaba, Arjantinli stoper Santiago Vergini'yi hazırlıyor. Şu ana kadar ligde forma şansı bulamayan Arjantinli stoper sadece 1461 Trabzon ile oynanan kupa maçında oynadı. Vergini, bu müsabakada oynadığı futbolla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 

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