Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi 26 gün sürdü

19 Eylül 2021 Pazar 17:38 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 17:38

Bursaspor, Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Tekke, yeşil beyazlı kulüpte çalışmaya başlayalı sadece 26 gün olmuştu.

Bursaspor, TFF 1. Lig'de bugün Tuzlaspor ile golsüz berabere kalmıştı. Yeşil beyazlılar 57 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında bir de penaltı kaçırmıştı.

Bursaspor'un resmi internet sitesinden Fatih Tekke'nin ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz."