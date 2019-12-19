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Spor

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

19.12.2019  18:05 - Güncelleme: 19.12.2019  18:06

Bursaspor resmi twitter hesabından "Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20 Aralık Cuma Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde yapılacaktır." paylaşımında bulundu.

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