Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
19.12.2019 18:05 - Güncelleme: 19.12.2019 18:06
Bursaspor resmi twitter hesabından "Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20 Aralık Cuma Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde yapılacaktır." paylaşımında bulundu.
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