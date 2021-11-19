İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2021 Cuma / 14 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,2097
  • EURO
    12,6862
  • ALTIN
    668.381
  • BIST100
    1737.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor'da İsmail Çokçalış kadro dışı bırakıldı
Spor

Bursaspor'da İsmail Çokçalış kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor'da İsmail Çokçalış alacaklarının ödendiği ve kadro dışı kaldığı açıklandı.

AA19 Kasım 2021 Cuma 19:20 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 19:21
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcusu İsmail Çokçalış'ın alacaklarının ödendiği ve yönetim kurulu kararıyla çalışmalarını Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdüreceği bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çokçalış'ın alacakları nedeniyle kulübü Türkiye Futbol Federasyonuna şikayet ettiği hatırlatıldı.

Çokçalış'ın 2 milyon 199 bin liralık alacağının ödendiği belirtilerek, "Profesyonel futbolcu İsmail Çokçalış, yönetim kurulumuzun kararıyla çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'mizde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.