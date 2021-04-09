İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Nisan 2021 Cuma / 27 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1361
  • EURO
    9,7401
  • ALTIN
    459.021
  • BIST100
    1416.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor'da İsmail Çokçalış'tan üzücü haber! Çapraz bağları koptu
Spor

Bursaspor'da İsmail Çokçalış'tan üzücü haber! Çapraz bağları koptu

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor'un genç oyuncusu İsmail Çokçalış'ın ön çapraz bağları koptu. Çokçalış'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

DHA09 Nisan 2021 Cuma 00:36 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 00:36
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de Bursaspor'un sahasında oynadığı Altay karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İsmail Çokçalış'tan kötü haber geldi. 21 yaşındaki oyuncunun ön çapraz bağlarının koptuğu ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Genç oyuncu, yakın süreçte ameliyat olacak.

Bu sezon ligde 25 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol atarken 3 asist kaydetti. Altay maçında ünlü menajer Oliver Fischer tarafından tribünden takip edilen Çokçalış, Bundesliga ekiplerinin yanı sıra Süper Lig'den de birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.