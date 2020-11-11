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  • Bursaspor'da kaleyi teslim alan Deniz Aydın'a durmak yok!
Spor

Bursaspor'da kaleyi teslim alan Deniz Aydın'a durmak yok!

Bursaspor'da Ataberk Dadakdeniz'den kaleyi devralan Deniz Aydın, 5 maçta 8 gol yese de kurtardıklarıyla takımına büyük katkı sağladı.

IHA11 Kasım 2020 Çarşamba 12:13 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 12:13
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TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da genç futbolcuların performansı tüm Türkiye tarafından dikkatle izlenmeye devam ediyor. Kaleci Ataberk Dadakdeniz’in sakatlanmasıyla birlikte ligin 5’inci haftasında kaleyi devralan Deniz Aydın, performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 5 maçta her ne kadar 8 gol yese de kurtardıklarıyla takımına büyük katkı sağlayan 20 yaşındaki file bekçisi, taraftarın da kısa sürede gönlünü kazandı. Yaptığı antrenmanlardan kesitler paylaşan Deniz Aydın, son olarak, “Durmadan, yorulmadan devam” yorumunda bulundu. Bu paylaşımın altına ise Bursaspor taraftarı, Deniz’e olan güvenlerini belirten yorumlarda bulundu.

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