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Spor

Bursaspor'da koronavirüs vakası sayısı 8 oldu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 8'e yükseldi.

DHA15 Kasım 2020 Pazar 11:00 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 11:00
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Frutti Extra Bursaspor’da 13 Kasım Cuma günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda bir oyuncu ve bir idari kadro çalışanının testleri pozitif olarak sonuçlandı.

Kulüpten bugün yapılan yeni açıklamada ise 14 Kasım Cumartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 oyuncu ile 3 teknik kadro çalışanın da test sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.

Böylelikle kulüpteki vaka sayısı 8’e yükselirken, testleri pozitif çıkan oyuncular, teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

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