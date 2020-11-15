Bursaspor'da koronavirüs vakası sayısı 8 oldu

DHA 15 Kasım 2020 Pazar 11:00 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 11:00

Frutti Extra Bursaspor’da 13 Kasım Cuma günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda bir oyuncu ve bir idari kadro çalışanının testleri pozitif olarak sonuçlandı.

Kulüpten bugün yapılan yeni açıklamada ise 14 Kasım Cumartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 oyuncu ile 3 teknik kadro çalışanın da test sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.

Böylelikle kulüpteki vaka sayısı 8’e yükselirken, testleri pozitif çıkan oyuncular, teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.