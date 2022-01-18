Bursaspor'da Luka Capan 3 hafta yok

IHA 18 Ocak 2022 Salı 16:00 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 16:00

Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam eden Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a iki oyuncusundan kötü haber geldi. Bursaspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Bedrettin Akova, Luka Capan'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını, Massimo Bruno'nun ise durumunun maç saatinde netlik kazanacağını belirtti. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Luka Capan, Grade 1,2 arası yaralanma. Tedavisine başlandı, tedavi süreci 3 hafta olarak planlanmıştır. Massimo Bruno, dizinde oluşan şişliğin ardından tedavisine başlandı, durumu maç saati netlik kazanacak."