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Spor

Bursaspor'da Mustafa Er'in 3 vazgeçilmezi

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 4 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış ve Burak Altıparmak'tan bir dakika bile vazgeçemedi.

IHA05 Ekim 2020 Pazartesi 12:42 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:42
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TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor’da Teknik Direktörü Mustafa Er, genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kaldı. Transfer tahtasını açamayan yeşil beyazlı takımda kafasındaki kadroyu oturtmaya çalışan genç teknik adam, 3 isimden vazgeçemedi.

Adana Demirspor, Altınordu, Giresunspor ve Tuzlaspor maçlarında farklı 11’ler deneyen ve ideal isimleri bulmaya çalışan Mustafa Er, 4 maçta 5 değişiklik hakkını kullanmasına rağmen sadece 3 ismi oyundan almadı.

Alternatif sıkıntısı çekilen kaleci Ataberk Dadakdeniz ile birlikte İsmail Çokçalış ve Burak Altıparmak, 360 dakika forma giyen futbolcular oldu. Bu 3 ismi 353 dakikayla Emirhan Aydoğan, 328 dakikayla Burak Kapacak ve 322 dakikayla Ali Akman takip etti.

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