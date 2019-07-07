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Bursaspor'da oyuncular birer birer ayrıldı

Bursaspor´un ligden düşmesiyle birlikte şu ana dek 11 oyuncu takıma veda etti. Bu oyuncuların, geçtiğimiz sezon takımda en fazla süre alan oyuncular olması dikkat çekti.

  • DHA
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Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1´inci Lig´de devam edecek Bursaspor´da geçtiğimiz sezon forma giyen oyuncuların büyük bölümü takımdan ayrıldı. Kiralık olarak forma giyen Allano Lima, Umut Nayir, Aurelien Chedjou, Diafra Sakho, Tunay Torun ve Henri Saivet takımlarına geri dönerken; Furkan Soyalp, Santiago Vergini, Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. Stephane Badji ise, Bulgaristan´ın Ludogorets Kulübü´ne satıldı. Mevcut durumda geçen sezon forma giyen 11 oyuncu takıma veda etti.
 
SÜREKLİ SÜRE ALIYORLARDI
 
Böylelikle Bursaspor´da en fazla süre alan 15 oyuncudan 9´u ile yollar ayrıldı. Bu isimlerin dışında; Ertuğrul Ersoy kulüp arayışına girerken; Muhammed Şengezer, Umut Meraş ve Okan Kocuk´a ise birçok kulübün transfer teklifinde bulunuyor. Ertuğrul´un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Jires Kembo da gözden çıkarıldı. Bursaspor´un kamp kadrosunda ise tek yabancı olarak 19 yaşındaki genç oyuncu Jani Atanasov bulunuyor. Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası´nda mücadele eden Abdullahi Shehu´nun da kupa sonrası takımdan ayrılması bekleniyor.
 
TRANSFERİ ZORUNLU KILIYOR
 
Bursaspor´da takımdan ayrılan oyuncuların fazlalığı transferi zorunlu kılıyor. Şu an TFF´deki dosyaları nedeniyle transfer tahtası kapalı olan yeşil beyazlı ekipte yönetim, öncelik olarak bu tahtayı açtırmak istiyor. Bunun yanında çeşitli isimlerle görüşmeye devam eden ve prensip anlaşmasına varan Bursaspor yönetimi, tahtayı açtırdıktan sonra bu transferleri duyuracak. Teknik direktör Yalçın Koşukavak da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada transfer istediğini belirtmişti. Hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Bursaspor´un 31 kişilik kamp kadrosunun 24´ü yeşil beyazlı ekibin altyapısından yetişen ya da genç yaşta bulunan oyunculardan oluşuyor.

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