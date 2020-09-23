İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2020 Çarşamba / 5 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6969
  • EURO
    8,9951
  • ALTIN
    461.509
  • BIST100
    1102.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor'da Sedat Dursun krizi büyüyor
Spor

Bursaspor'da Sedat Dursun krizi büyüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Sedat Dursun, teknik direktör Mustafa Er'e önce ayrılmak istediğini daha sonrasında yeşil beyazlı formayı giymeye devam etmek istediğini söyledi.

IHA23 Eylül 2020 Çarşamba 19:21 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 19:21
ABONE OL

Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er, ‘‘Sedat Dursun’la konuştum, ayrılmak istediğini söyledi. Artık aramızda olmayacak’’ derken, 23 yaşındaki futbolcu, yeşil beyazlı formayı giymeye devam etmek istediğini belirtti.

Bursaspor’da Sedat Dursun belirsizliği oluştu. Genç futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Teknik Direktör Mustafa Er, Sedat Dursun’la konuştuğunu ve takımdan ayrılmak istediğini kendisine ilettiğini söyleyerek, ‘’Artık aramızda olmayacak’’ dedi.

Sedat Dursun’un ise takımda kalmak istediği öğrenildi. Yönetimin de kendisiyle görüşmediğini dile getiren Sedat’la ilgili nasıl bir karar alınacak merak konusu.

Dikkat çeken konun ise Teknik Direktör Mustafa Er ile Sedat Dursun’un birbirinden ayrı sözler sarf etmesi oldu.

Sedat Dursun, son oynanan Altınordu maçında forma giyememişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.