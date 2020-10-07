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Spor

Bursaspor'da tek eksik

Bolu'daki kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor, sabah idmanında kuvvet çalıştı. Takımdaki tek eksik ise Özer Hurmacı.

IHA07 Ekim 2020 Çarşamba 16:00 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 16:00
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TFF 1.Lig takımlarından Bursaspor, Milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı Bolu’da kamp yaparak değerlendiriyor. Dün başlayan kamp çalışmalarında yeşil beyazlı takım bu sabah kuvvet antrenmanı yaptı. Teknik Direktör Mustafa Er’in de bazı çalışmalarda futbolcularla birlikte performans göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Bursasporlu futbolcular idmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı. Tuzlaspor maçında sakatlanan ve MR’ı çekilen Özer Hurmacı takımdan ayrı yürüdü. Yeşil beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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