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Spor

Bursaspor'da yeni transfer Ozan Sol'un sözleşmesi feshedildi

Bursaspor, 3 hafta önce kadrosuna kattığı Ozan Sol'un sözleşmesini feshetti. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada sözleşme feshinden doğan ceza bedelini Emin Adanur'un karşıladığı belirtildi.

1 Eylül 2021 Çarşamba 16:02 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:02
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Bursaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin kadroda düşünmediği sol kanat oyuncusu Ozan Sol'un sözleşmesi feshedildi.

Yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz profesyonel futbolcu Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmiştir. Sözleşme feshinden doğan ceza bedelini Ekip Liderimiz Emin Adanur kendi karşılamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bursaspor, geçtiğimiz sezon Bodrumspor'da forma giyen Ozan Sol ile yaklaşık 3 hafta önce 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Erzurumspor ve Eyüpspor maçlarında toplam 59 dakika sahada kaldı.

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