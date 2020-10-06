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Spor

Bursaspor'da transfer yok, puan silme yolda!

Transfer tahtasını açamayan Bursaspor, kadrosunu güçlendiremeden TFF 1. Lig'deki mücadelesine devam edecek. Yeşil beyazlılar bir yandan da puan silme cezası tehlikesiyle karşı karşıya...

IHA06 Ekim 2020 Salı 09:17 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 09:17
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer tahtasını açamadı. Yeşil beyazlı camiada son ana kadar merakla beklenen olumlu gelişme yaşanmadı. Yaz transfer süresinin dün gece 00.00’da sona ermesiyle birlikte Bursaspor’un transfer yapmadan yeni sezona devam edeceği kesinleşti.

Yeşil beyazlı camiada şimdi gözler puan silme cezasının gelip gelmeyeceğine çevrildi. Normal şartlarda 1 Ekim’e kadar ertelenen ceza, 15 gün daha ötelenerek 15 Ekim’e sarkıtılmıştı. Eğer Bursaspor bu tarihe kadar 24 milyon TL bulamazsa -3 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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