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Spor

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları ikinci etap çalışmaları ile devam etti.

IHA23 Temmuz 2022 Cumartesi 00:50 - Güncelleme:
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Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları akşam saatlerinde yapılan dayanıklılık antrenmanı ile başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman farklı istasyonlarda yapılan dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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