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Spor

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde devam etti.

IHA24 Temmuz 2022 Pazar 00:31 - Güncelleme:
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Bursaspor bu akşam yaptığı antrenmanda da çift kale maç yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcular yine tüm hünerlerini ortaya koymaya çalıştı.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda çift kale maçlar ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dayanıklılık koşuları yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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