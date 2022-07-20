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Spor

Bursaspor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele edecek olan Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde sürüyor.

IHA20 Temmuz 2022 Çarşamba 00:25 - Güncelleme:
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Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına günde çift idmanla devam ediyor. Yeşil-beyazlı futbolcuların kıran kırana mücadelesi teknik heyeti de mutlu ediyor.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 30dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tam sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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