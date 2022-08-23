İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2022 Salı / 26 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1194
  • EURO
    18,0892
  • ALTIN
    1018.4
  • BIST100
    3121.52
Spor

Bursaspor'da Yiğit Fidan açıklaması

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor, Yiğit Fidan'ın bileğinde kırık tespit edildiğini ve ameliyat olacağını duyurdu.

IHA23 Ağustos 2022 Salı 18:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Bursaspor'da üzücü sakatlık yaşandı. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Yiğit Fidan'ın bileğinde kırık tespit edildiği ve en kısa sürede ameliyat olacağı açıklandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor Kulübü, Yiğit Fidan'ın sakatlığı ilgili şu açıklamayı yaptı: "Futbolcumuz Yiğit Fidan dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlık yaşamıştır. Bugün çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, ayak bileğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz en kısa sürede ameliyat olup rehabilitasyon süreci başlatılacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.