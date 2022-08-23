Bursaspor'da Yiğit Fidan açıklaması

Bursaspor'da üzücü sakatlık yaşandı. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Yiğit Fidan'ın bileğinde kırık tespit edildiği ve en kısa sürede ameliyat olacağı açıklandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor Kulübü, Yiğit Fidan'ın sakatlığı ilgili şu açıklamayı yaptı: "Futbolcumuz Yiğit Fidan dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlık yaşamıştır. Bugün çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, ayak bileğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz en kısa sürede ameliyat olup rehabilitasyon süreci başlatılacaktır."