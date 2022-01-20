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Spor

Bursaspor'daki eksikler Tamer Tuna'yı zora soktu

Eyüpspor'la bu hafta sonu kritik bir maça çıkacak olan Bursaspor'da eksikler isimler can sıkıyor. Kart cezalısı İsmail Yüksek ve Taha Altıkardeş'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Luka Capan ve Massimo Bruno, teknik heyeti düşündürüyor.

IHA20 Ocak 2022 Perşembe 12:32 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:32
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Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da eksik isimler can sıkıyor. Yeşil-beyazlı takımda kart cezalısı Taha Altıkardeş ile İsmail Yüksek, kritik deplasmanda forma giyemeyecek. Aynı zamanda Erzurumspor maçında sakatlanan Luka Capan da İstanbul'a götürülmeyecek. Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Massimo Bruno'nun da Eyüpspor maçında oynaması zor görünüyor. Ancak Bruno'nun durumunun maç saatinde belli olacağı belirtildi. Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın ilk 11 futbolcusu olan bu dört oyuncunun yerine kimleri oynatacağı ise merak konusu.

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