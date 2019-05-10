Bursaspor'dan altın değerinde üç puan

Kümede kalma savaşının içinde olan Bursaspor'a kritik 3 puanı getiren gol, 16. dakikada Aurelien Chedjou'dan geldi. Öte yandan Antalyaspor'da Cissokho, 71. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Bursaspor 7 maç sonra galibiyetle tanışırken puanını 33 yaptı. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı ve 5.'lik yarışında darbe aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.