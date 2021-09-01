Bursaspor'dan ayrılan Ozan Sol Sakaryaspor'a transfer oldu

AA 1 Eylül 2021 Çarşamba 18:48 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 18:48

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen ay kadrosuna dahil ettiği Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini duyurmuştu.



Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Sol ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Sözleşme feshinden doğan ceza bedelini ekip liderimiz Emin Adanur kendi karşılamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denilmişti.

SAKARYASPOR'A TRANSFER OLDU



Bursaspor'un sözleşmesini fesh ettiği Ozan Sol, Sakaryaspor ile anlaştı. Ozan Sol yeni sezonda Sakaryaspor forması giyecek.