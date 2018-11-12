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Bursaspor'dan Diafra Sakho 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Bursaspor'da Kasımpaşa maçında sakatlanan Diafra Sakho, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Bursaspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında evimizde oynadığımız Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Diafra Sakho'nun, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde çekilen MR'ının ardından yapılan kontollerinin sonucunda durumu netlik kazandı.

Diafra Sakho'nun sağ Ayak eklem bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi. Bu nedenle Sakho'nun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sakho'ya 2 hafta sonra yapılacak ek tetkikler neticesinde durumu daha da netlik kazanacak.

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