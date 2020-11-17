Bursaspor'dan Ertuğrul Sağlam mesajı

IHA 17 Kasım 2020 Salı 09:27 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 09:27

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Bursaspor Kulübü, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Covid-19 testleri pozitif çıkan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Genel Menajeri Mustafa Aztopal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.”

Ertuğrul Sağlam, 2009-2010 sezonunda Bursaspor’la Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.