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Spor

Bursaspor'dan Ertuğrul Sağlam mesajı

Bursaspor'a Süper Lig şampiyonluğu yaşatan ve dün koronavirüse yakalandığı açıklanan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam için yeşil beyazlı kulüpten bir geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

IHA17 Kasım 2020 Salı 09:27 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 09:27
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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Bursaspor Kulübü, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: 

“Covid-19 testleri pozitif çıkan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Genel Menajeri Mustafa Aztopal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.”

Ertuğrul Sağlam, 2009-2010 sezonunda Bursaspor’la Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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