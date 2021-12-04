Bursaspor'dan İsmail Çokçalış açıklaması

4 Aralık 2021 Cumartesi 00:17 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 00:17

Açıklamada, İsmail Çokçalış ile yapılan görüşmelerde kendisinin geçmiş dönem alacaklarının ödendiği, oyuncunun ciddi sakatlığı olmasına rağmen sözleşmesi iyileştirilip, uzatıldığı belirtildi.

Oyuncunun, kulübe kolaylık sağlamadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göstermiş olduğumuz iyi niyeti suistimal ederek alacaklarının tamamını istemiş ve almıştır. Kendisinin bahsetmiş olduğu 'Benden feragat içeren bir protokol istediler.' konusu ise ekte paylaştığımız dekontların ardından 'Protokol' yani bu ödemeleri aldığına dair bir imzalı kağıttır. Ancak kendisi hiçbir şekilde kağıda imza atmayacağını kulüp avukatlarımıza belirtmiştir. Bahsettiği olay gecesi kulübümüze herhangi bir kolluk kuvveti gelmemiştir. Her ne hikmetse kendisine akıl veren malum menajer ve avukatına uyarak 3 gün sonra asılsız bir şekilde kurum ve kişileri yalan yanlış ifadelerle savcılığa şikayette bulunmuş ve zan altında bırakmıştır. Ne oyuncu ne de ailesi artık Bursaspor Kulübü tarafından samimi bulunmamaktadır."

Açıklamada, Çokçalış ile ilgili her türlü hukuki mücadelenin en üst mertebeden başlatılacağı belirtilirken, "Bize göre haksız, kendisine göre haklı fesih kararından sonra yapılan bu hareket ise kulübümüz nezdinde artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Futbolcunun menajeri, kulüp çalışanları, yöneticiler ve Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bulunan güvenlik kameraları da buna şahittir. Bursaspor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin kendisiyle hiçbir şekilde teması veya sözlü diyaloğu olmamıştır." denildi.

İsmail Çokçalış, Bursaspor'dan alacağını alamadığı için kulübü Türkiye Futbol Federasyonuna şikayet etmiş, oyuncunun alacaklarını ödeyen kulüp, futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Ardından Çokçalış sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.