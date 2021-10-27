İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2021 Çarşamba / 21 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,4898
  • EURO
    11,0532
  • ALTIN
    548.339
  • BIST100
    1519.25
Spor

Bursaspor'dan kupada farklı galibiyet

TFF 1. Lig takımı Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Ceyhanspor'u 6-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 20:21 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:21
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Ceyhanspor'u 6-1 mağlup etti.

Bitci Timsah Arena'da oynanan mücadelede yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 4 ve 27. dakikalarda Emirhan Aydoğan, 17. dakikada Hasan Ayaroğlu, 30. dakikada Batuhan Kör, 76. dakikada Vefa Temel ve 85. dakikada Hasan Karaca kaydetti.

Konuk Ceyhanspor'un tek golü ise 25. dakikada Abdurrahman Emek'ten geldi.

Bu sonucun ardından Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi. Ceyhanspor ise kupaya veda etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.