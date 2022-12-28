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Spor

Bursaspor'dan Özer Hurmacı sürprizi

Bursaspor Kulübü, 1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu, bu akşam yapılacak idmanda yeşil-beyazlı futbolcularla tanışacak.

IHA28 Aralık 2022 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
Bursaspor'dan Özer Hurmacı sürprizi
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TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlı kulüp, eski futbolcusu Özer Hurmacı ile el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, bu akşam yapılacak antrenman öncesi takımla tanışacak. 6 aylığına Bursaspor'la anlaşan Hurmacı'ya, geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödenmeyecek. 1.5 yıldır futboldan uzak kalan 36 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde antrenmanlara katılması bekleniyor.

Bursaspor Kulübü, futbolu bırakmadan önce son olarak yeşil-beyazlı formayı giydiği için Özer Hurmacı'yı tekrar kadrosuna katma şansına sahipti.

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