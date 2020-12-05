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Spor

Bursaspor'dan sezonun en kötü performansı

Ümraniyespor'a dün akşam 3-1 yenildiği maçta sezonun en kötü performansını sergileyen Bursaspor, rakip kaleye sadece 3 şut isabet ettirebildi.

IHA05 Aralık 2020 Cumartesi 12:09 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:09
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Bursaspor, dün oynanan Ümraniyespor maçında sezonun en kötü performansına imza attı. Yeşil-beyazlı takım rakip kaleye sadece 3 şutunu isabet ettirirken, duran toptan gelen gol dışında pozisyona dahi giremedi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası moraller bozuldu. Geçtiğimiz hafta Altay, dün de Ümraniyespor’a 3-1’lik skorlarla yenilen yeşil-beyazlı takım, iç saha galibiyet zincirini de bozmuş oldu. Bursa’da oynanan son 3 maçı kazandıktan sonra ilk kez kaybeden Bursaspor, Ümraniyespor karşısındaki performansıyla da şaşırttı. Rakip kaleye sadece 3 kez top isabet ettiren yeşil-beyazlılar, duran toptan gelen gol dışında pozisyona dahi giremedi. Üçüncü bölgeye geçmekte oldukça zorlanan Bursaspor, ligin en çok gol yiyen takımı olmaya da devam etti.

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