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Bursaspor'dan transfer edilen yıldız futbolcular İstanbul'da tutunamıyor

Bursaspor’da futbol oynadıktan sonra İstanbul takımlarına transfer olan futbolcular gittikleri takımlarda mutlu olamadı.

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Bursaspor’da futbol oynadıktan sonra İstanbul takımlarına transfer olan futbolcular gittikleri takımlarda tutunamadı. 

Yeşil-beyazlı takımda alt yapıdan çıktıktan sonra A takımda yıldızı parlayan ve İstanbul’un büyük takımlarına transfer olan oyuncuların hayali kabus oldu. Vakıfköy’den Türk futboluna bir çok yıldız sunan Bursaspor’da formayı terleten bazı oyuncular Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlara transfer oldu. Yeşil-beyazlı kulüpte yıldız olan futbolcular İstanbul takımlarında ise, birbirine yakın sonları oldu. 

Hepsi hayal kırıklığı 

Son dönemde yeşil-beyazlı kulüpten Volkan Şen, Ozan Tufan, Sercan Yıldırım ve Serdar Aziz takımdan ayrıldı. Volkan Şen ile Ozan Tufan Fenerbahçe, Serdar Aziz ile Sercan Yıldırım Galatasaray formaları giydi. Fenerbahçe ile ilk yılında fırtınalar estiren Şen, daha sonra gözden düştü. Trabzonspor ve Konyaspor formaları giyen tecrübeli futbolcu şuanda kendisine kulüp arıyor. 

Ozan Tufan kadro dışı 

Öte yandan Ozan Tufan için de ilk yılın ardından işler tersine döndü. Fenerbahçe’de geçen sezon kadro dışı bırakılan genç futbolcu, çalışmalarını tek başına sürdürüyor. Fenerbahçe’nin göndereceği futbolcuların başında gelen Tufan, bir dönem milli takımın orta sahasında vazgeçilemeyen isimlerin başında geliyordu. 

Sercan ilk yarıyı boş geçirdi 

Bursaspor, şampiyon kadrosunun en önemli isimlerin başında gelen Sercan Yıldırım’ın Galatasaray macerası hayal kırıklığı oldu. Galatasaray’da forma giyemeyen ve tekrar Bursaspor’a dönen Sercan, istenilen performansı gösteremeyince takımdan ayrıldı. Sercan, Volkan Şen gibi ilk yarıyı boşta geçirdi. 

Son olarak Serdar Aziz satış listesinde 

2,5 sene önce Bursaspor’dan Galatasaray’a transfer olan Serdar Aziz, Fatih Terim tarafından satış listesine kondu. Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda sakatlanan, ikinci sezonunda şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Serdar, ocak ayında takımı tarafından satış listesine kondu. 

Harun Tekin forma şansı buluyor 

Sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan Harun Tekin ise, şuanda Fenerbahçe’nin kalesini koruyor. Kaleci Volkan Demirel’in kadro dışı kalmasının ardından Tekin, ilk yarıda sarı-lacivertli takımın kalesinin değişmez ismi oldu. İkinci yarı öncesi Volkan Demirel affedildi. Harun ikinci yarıda Volkan ile birlikte forma rekabetine girecek. Şener Özbayraklı ise, Fenerbahçe’de zaman zaman ilk 11’de zaman zaman ise yedek kulübesinde yer alıyor. 

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