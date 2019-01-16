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Bursaspor-Fenerbahçe maçı öncesi kaleci belirsizliği

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Bursaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde her iki takımda da kaleye kimin geçeceği belirsizliğini koruyor.

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Ev sahibi yeşil beyazlı ekipte Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam ederken, kalecilerden Okan Kocuk veya Muhammed Şengezer bu zorlu mücadelede kaleyi koruyacak. Harun Tekin’in sarı lacivertli ekibe transferinin ardından kaleyi devralan 23 yaşındaki Okan Kocuk, üst üste 12 maçta forma giyerken; performans düşüklüğünün ardından ilk yarının son 2 maçında yedek bekledi. Bu süreçte kaleye 21 yaşındaki Muhammed Şengezer geçerken, Antalya kampında da iki kaleci dönüşümlü olarak hazırlık maçlarında forma giydi.
 
FENERBAHÇE’DE VOLKAN GERİ DÖNDÜ
 
Fenerbahçe’de ise uzun süredir kadro dışı kalan Volkan Demirel affedilirken, yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında kaleyi koruyan deneyimli file bekçisinin, antrenman performansının da oldukça yüksek olması teknik heyeti bu noktada düşündürüyor. Fenerbahçe’ye gelmesinin ardından 4’üncü haftadaki Kayserispor maçıyla birlikte geride kalan tüm lig maçlarında forma giyen Harun Tekin’in performansı ise zaman zaman eleştiri konusu olurken, sarı lacivertli forma ile bu sezon 21 maça çıkan 29 yaşındaki eldiven kalesinde 30 gol gördü. Volkan Demirel ise bu sezon ligde yalnızca ilk 3 maçta forma giyebildi.
 
HARUN TEKİN 157 GÜN SONRA
 
Öte yandan karşılaşma Fenerbahçe’de forma giyen Harun Tekin de duygusal bir anlam taşıyacak. 2010/11 sezonunda geldiği Bursaspor’da 8 sezon boyunca aralıksız mücadele veren 29 yaşındaki eldiven, bu sezon da ilk 3 lig maçına çıkmasının ardından sarı lacivertli ekibin kadrosuna katılmıştı. 157 gün sonra yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’na dönecek olan Harun Tekin, son olarak yeşil beyazlı ekibin ligin 2’nci haftasında Kayserispor ile oynadığı mücadelede Bursaspor taraftarının önüne çıkmıştı. (DHA)

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