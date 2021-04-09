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Spor

Bursasporlu Batuhan Kör Süper Lig devine! Görüşmeler başladı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un genç yıldızları devlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sezonun en çok konuşulan ismi Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a imza attı. Bursa'nın diğer yükselen yıldızı Batuhan Kör'ün yeni adresi ise Trabzonspor olmak üzere.

09 Nisan 2021 Cuma 22:10 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 22:12
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Bursaspor'un yıldızları için kulüpler sıraya giriyor. Ali Akman, özellikle Süper Lig devlerini peşinden koştururken genç isim Eintracht Frankfurt'a imza attı. Bursasporlu diğer genç ismin ise yeni adresi belli oldu.

ALİ AKMAN EİNTRACHT FRANKFURT'A GİTTİ

Bursaspor'da yıldızı parlayan Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı. Bursaspor bunun üzerine Ali Akman'ı kadro dışı bıraktı.

TRABZONSPOR TALİP OLDU

Bursaspor'un iki gözde futbolcusu Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör'e Trabzonspor'un resmen talip olduğu ve pazarlıkların başladığı belirtildi. Trabzonspor'un, Erkan Kamat yönetiminin kapısını çalarak, sözleşmeleri devam eden iki başarılı futbolcu için maddi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

2.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Fırtına'nın teklifi üzerine, Bursaspor'un 1997'li orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan için 1,5 milyon Euro, 2001'li forvet Batuhan Kör için de 1 milyon Euro bonservis bedeli istediğini yazdı.

TRABZON'DAN YÜZDE 25 PAY ÖNERİSİ

Trabzonspor'un ise, uzun süredir scout ekibi tarafından izlenen ve teknik ekibin de alınması için onay verdiği belirtilen Vakıfköy patentli 2 futbolcu için toplam 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından da oyuncu başına yüzde 25 pay vermeyi önerdiği belirtildi.

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