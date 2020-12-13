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Spor

Bursasporlu Çağatay Yılmaz: Camianın yüzünü güldürmeyi sürdüreceğiz

Yılport Samsunspor maçının son golüne imza atan Bursaspor'un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz, “Takımımız bu sezon zor günler geçirse de biz bütün zorlukların üstesinden geleceğiz” dedi.

IHA13 Aralık 2020 Pazar 11:31 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 11:31
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TFF 1.Lig’in 14’üncü haftasında Yılport Samsunspor’u 3-0 mağlup eden Bursaspor’da sevinç hakim. A takım formasıyla ilk golünü kaydeden Çağatay Yılmaz ise ayrı bir mutluluk yaşıyor. Samsunspor maçında son golü kaydeden ve büyük sevinç yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, şu açıklamayı yaptı: 

“Takımımız bu sezon zor günler geçirse de biz bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Pozitif oynamaya, üretmeye ve kazanmaya devam. Camiamız bize güvenmeye devam etsin. Biz de onların yüzünü güldürmeyi sürdüreceğiz.”

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