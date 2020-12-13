Bursasporlu Çağatay Yılmaz: Camianın yüzünü güldürmeyi sürdüreceğiz

IHA 13 Aralık 2020 Pazar 11:31 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 11:31

TFF 1.Lig’in 14’üncü haftasında Yılport Samsunspor’u 3-0 mağlup eden Bursaspor’da sevinç hakim. A takım formasıyla ilk golünü kaydeden Çağatay Yılmaz ise ayrı bir mutluluk yaşıyor. Samsunspor maçında son golü kaydeden ve büyük sevinç yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, şu açıklamayı yaptı:

“Takımımız bu sezon zor günler geçirse de biz bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Pozitif oynamaya, üretmeye ve kazanmaya devam. Camiamız bize güvenmeye devam etsin. Biz de onların yüzünü güldürmeyi sürdüreceğiz.”