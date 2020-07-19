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Spor

Bursaspor'un genç basketbolcusu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti

Frutti Extra Bursaspor'un genç basketbolcusu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti.

AA19 Temmuz 2020 Pazar 09:39 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 09:39
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un altyapısında forma giyen ve önceki aylarda bacağından operasyon geçiren Kadir Buğra Acar yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Kadir Buğra Acar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

"KADİR BUĞRA ACAR'IN VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUZ"

ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi Twitter hesabından da konuyla ilgili başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen genç sporcu Kadir Buğra Acar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Frutti Extra Bursaspor kulübüne başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

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