Bursaspor'un golsüz maçı yok

IHA 08 Kasım 2020 Pazar 11:37 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 11:37

Bursaspor, bu sezon gol yollarında etkili performans ortaya koyuyor. Yeşil beyazlı takım TFF 1.Lig’in geride kalan 9 haftasında da gol atma başarısı gösterdi. Bursaspor son olarak deplasmanda Ankaraspor’la 1-1 berabere kalırken, dikkat çeken bir istatistiği de devam ettirdi. Yeşil beyazlılar, ligde sırasıyla, Adana Demirspor (1), Altınordu (2), Giresunspor (1), Tuzlaspor (3), Balıkesirspor (3), Menemenspor (1), Akhisarspor (1), Boluspor (4) ve Ankaraspor (1) maçlarının tümünde gol atma başarısı gösterdi. Ligde toplam 17 gole imza atan Bursaspor, sadece Altınordu maçı hariç tüm maçlarda da kalesinde gol gördü. Bursa ekibi ayrıca Türkiye Kupası’nda da Karşıyaka ile karşı karşıya gelmiş, bu maç da 1-1 sona ermişti.